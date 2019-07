Antica sagra della Madonna della Neve a Campipiani di Priabona: specialità “peperonata che beca”.

Un evento per chi cerca tranquillità e semplicità e desidera trascorrere qualche ora in compagnia assaggiando piatti tipici locali.



Anche quest’anno, da venerdì 2 a lunedì 5 Agosto, ritorna l’Antica Sagra della Madonna della Neve a Campipiani di Priabona (Monte di Malo), organizzata dall’Associazione Pro Campipiani in collaborazione con la Parrocchia di Priabona e Pro Loco Monte di Malo.



Alla sagra di Campipiani 2019, ogni sera dalle 18,30, uno stand gastronomico sarà in grado di offrire costine, luganeghe, polenta, patate fritte, il pane casereccio (cotto in un forno del XIV secolo) e naturalmente la specialità che da sempre contraddistingue la sagra di Campipiani: la “peperonata che beca”.

Tutte le sere, alla sagra di Campipiani 2019 sarà anche aperta “La caneva de ‘Selmo” dove si potrà degustare un buon bicchiere di vino D.O.C.



La sagra di Campipiani, che trae origine da antiche feste familiari nella ricorrenza della Madonna della Neve, il 5 agosto, è diventata nel corso degli anni una sagra popolare che si è contraddistinta per la sua semplicità. Ancora oggi, infatti, chi sceglie di mangiare qui ne apprezza la tranquillità, il paesaggio e il contesto culturale, preservate dalla ferma volontà di non proporre intrattenimenti musicali, e la qualità e genuinità dei piatti tipici locali.



PROGRAMMA

Sabato 3 agosto 2019 alle 19,00 nella sede del Museo Paoleontologico di Priabona in via Pologni 16, verrà proposta una Videopresentazione dal titolo “Cognomi CROSARA e MICHELIN di Campipiani: dalle origini ai nostri giorni“. Relatori: Cirillo Crosara e Aldo Xotta.



Domenica 4 agosto 2019 si terrà l’escursione guidata, con punto di ristoro, lungo il percorso Madonna della Neve con partenza dal Museo Paleontologico di Priabona in via Pologni 16 alle ore 15,00. Una guida del Centro Studi del Priaboniano accompagnerà gli escursionisti lungo i sentieri nelle colline della zona, che offrono interessanti spunti naturalistici, geologici e storico-culturali. Sono raccomandate calzature da trekking.



Infine, il programma prevede la Santa Messa alle 18.30 il 2 e 3 agosto e alle 9,30 con cerimonia solenne il 5 agosto.



Per ulteriori informazioni: 0445/589040 oppure 0445/58909