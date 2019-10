Antica fiera di San Simeone a Marostica

Torna anche quest’anno, l’antica fiera di S. Simeone, occasione privilegiata per far rivivere le tradizioni di un tempo. Come di consueto, la Piazza degli Scacchi si animerà con le dimostrazioni di antichi mestieri e le delizie dei ristoratori locali; saranno presenti gli artigiani con la loro arte e le attività agricole con i prodotti del territorio.

Il week end del 26 e 27 ottobre Marostica festeggia San Simeone con due giorni ricchissimi di proposte e attività che coinvolgono tutto il centro storico e Campo Marzio.



Si inizia sabato con l'arrivo del bestiame (tra le 10.00 e le 13.00) a Campo Marzio, tra cui i bovini di razza Rendena che saranno in mostra a partire dalle 14.00.

Alle 16.30 al Palazzo del Doglione viene presentata l'Accademia del Caffè, nuovo progetto di valorizzazione dedicato a Prospero Alpini, mentre alle 18.30 viene inaugurata la mostra "Mondo Rurale nella cornice d'autunno" e la "Mostra di Funghi" a cura di Associazione Mondo Rurale in collaborazione con Associazione Bresandola che prosegue fino a domenca sera.

La domenica mattina sono in programma la Santa Messa del Ringraziamento nella chiesa di Sant'Antonio e la benedizione dei trattori con successiva sfilata per le vie del centro storico insieme ai bovini di razza Rendena. I bovini in concorso saranno poi premiati alle 13.00 in Campo Marzio.

Al Palazzo del Doglione, dalle ore 9.30, sarà allestito uno spazio creativo per grande e piccini sul tema. "Piccoli Artigiani all'opera: vieni a costruire la tua agendina!", a cura di Family Academy Confartigianato Vicenza.

Alle 11.00, Laboratorio con degustazione, a cura dell’azienda Orti di Sant’Angelo, dedicato alle antiche varietà di mele, un mondo di colori, profumi e sapori da scoprire.

Alle 12.00 con il saluto delle Autorità viene aperta ufficialmente la Fiera di San Simeone e vengono premiati i vincitori dei concorsi "Balcone Fiorito e Angoli Suggestivi", "Premio speciale Armando Zoccai" e "Zucca+Zucca" .

Alle 15.00 in Piazza e per le vie del centro storico, open day ed esibizione del gruppo “Vessilliferi della Partita a Scacchi di Marostica”: potrete avvicinarvi al fantastico gioco del vessillo, al suono delle trombe e dei tamburi, entrando magari a far parte di questo meraviglioso gruppo!

Alle 15.30, la Fattoria Sociale Pachamama propone il laboratorio "Imparare giocando: alla scoperta del Mais Marano!".

Alle 18.00 si tenta la fortuna con la classica "Tombolata" in Piazza Castello.

Dalle 10.00 spazio alla golosità e alla cultura gastronomica con gli stand dedicati a "Oca e Marzemino", "degustazione dolci e varietà di caffè" ed altri prodotti tipici e stagionali.

Il pomeriggio l'intrattenimento sarà offerto dall'Associazione Teatris con un'animazione teatrale sul tema della transumanza e dal "BUB BeFolky Upupa Band" con il loro spettacolo di musica itinerante.

Per tutta la giornata saranno presenti gli "Artigiani in Piazza" che proporranno prodotti tipici e laboratori, il mercato di Campagna Amica e lo Stand degli Apicoltori di Marostica.

Alle 8.45 ed alle 14.15 partono dal cortile del Castello Inferiore due percorsi naturalistici alla scoperta dei sentieri delle colline di Marostica.

In Campo Marzio è presente il tradizionale Luna Park per il divertimento di bambini e famiglie.

PROGRAMMA SABATO

Campo Marzio

Per tutto il giorno LUNA PARK con attrazioni e divertimenti - stand gastronomico con prodotti locali

Dalle 10.00 alle 13.00: arrivo del bestiame per la partecipazione alla Mostra Regionale Bovini

Razza Rendena e inizio valutazione

Dalle 14.00 alle 17.30: apertura al pubblico della Mostra Regionale Bovini Razza Rendena

Castello Inferiore

Ore 18.00 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI FUNGHI, a cura dell’Associazione Mondo Rurale e dell’ Associazione Bresadola con l’intervento dei micologi Pieremilio Ceccon e Diego Schirato

Piazza Castello

dalle ore 18.30 alle ore 23.00 Musica Live nei locali del Centro Storico a cura dell’Associazione MHZ

PROGRAMMA DOMENICA

Campo Marzio

Per tutto il giorno LUNA PARK con attrazioni e divertimenti - stand gastronomico con prodotti locali

Ore 9.00 INAUGURAZIONE MOSTRA REGIONALE BOVINI RAZZA RENDENA a cura dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto

Ore 13.00: Saluto delle Autorità e Premiazioni della Mostra Regionale Bovini Razza Rendena

Piazza Castello

Ore 10.30 S. MESSA DEL RINGRAZIAMENTO, Chiesa di S. Antonio Abate

Ore 11.30 BENEDIZIONE DEI TRATTORI e SFILATA DELLA TRANSUMANZA DEI BOVINI DI RAZZA RENDENA

Ore 12.00 APERTURA DELLA FIERA DI SAN SIMEONE: Saluto delle Autorità

PREMIAZIONE dei Concorsi “Balconi Fioriti e Angoli Suggestivi”, “Premio Speciale Armando Zoccai” , “Zucca+Zucca”

Ore 16.30: “Scecspir in Diaeto”, spettacolo di cabaret del gruppo “Bepi e Maria Show”

Davide Stefanato, Davide Boato, Fred Dalla Rosa

Ore 18.00: TOMBOLA ! Premi: tombola € 2.000,00 – cinquina € 500,00, quaterna €400,00, terna €300,00, tombolino € 200,00

Dalle ore 8.00 alle 19.00

ARTIGIANI IN PIAZZA: laboratori e prodotti artigianali, a cura della Confartigianato Vicenza-mandamento di Marostica

MERCATO DI CAMPAGNA AMICA: prodotti locali a km 0, a cura della Coldiretti

Dalle ore 10.00

RASSEGNA ENOGASTRONOMICA “OCA E MARZEMINO”: spiedo gigante di oche a cura dei ristoratori di ASCOM Vicenza – mandamento di Marostica

CHIOSCHI GASTRONOMICI a cura della Protezione Civile

Palazzo del Doglione

Ore 16.00: DEGUSTAZIONE DELLA TORTA DEDICATA A MAROSTICA, appositamente preparata dagli allievi della Scuola Aalberghiere ENGIM VENETO “E. Reffo” di Tonezza del Cimone

AREA TRUCCO GRANDI E PICCINI

Castello Inferiore