Antica Fiera del Soco 2019:tutti gli appuntamenti

"Ghe se de tuto come aea Fiera del Soco" fin da bambini abbiamo sentito questa frase e anche da grandi ogni anno il rito della fiera si ripete.

Torna a Grisignano di Zocco la Fiera più antica e popolare del Veneto! Dal 6 al 12 Settembre 10 km di bancarelle, 3000 mq di Mostra Espositiva, l'Area Medievale, l'Area So Country, la Piazza degli Artisti, specialità enogastronomiche venete, italiane e internazionali, tre palchi con spettacoli con musica ed eventi gratuiti tutte le sere, 1 milione di visitatori, un evento quindi da non perdere.

La più popolare fiera del Veneto, un’intera settimana di eventi dedicati a commercio, cultura, enogastronomia e spettacolo, nel solco dell’antica tradizione contadina che si evolve.

La Fiera del Soco a Grisignano di Zocco è una delle fiere più antiche d’Italia, negli anni l’Antica Fiera del Soco si è evoluta adeguandosi ai tempi senza perdere quel suo fascino unico.

“La Fiera del Soco in villa di Grisignano, territorio parte padovan e parte vicentin…”. Così si legge nel più antico documento ufficiale in cui è nominata l’Antica Fiera del Soco, datato 1555: un evento che fonda le sue radici nella festa votiva inaugurata nel 1267 a ricordo di un’apparizione della Madonna nella campagna tra Grisignano ed Arlesega. Da secoli, quindi, la Fiera e Grisignano sono naturale luogo di confine e comunicazione tra il territorio vicentino e quello padovano, sia dal punto di vista geografico, sia dal punto di vista sociale, culturale ed economico. Grisignano è “Terra d’Incontro”, e quello della Fiera è il momento in cui tale vocazione trova la sua migliore espressione concreta: in questi giorni di settembre, infatti, un paese di circa 5.000 abitanti si trasforma in una sorta di “capoluogo virtuale” del Veneto, richiamando nell’arco di un’intera settimana (da venerdì a giovedì) fino ad un milione di visitatori.

Perché così tante persone partecipano a questo evento, l’appuntamento “imperdibile” di fine estate? Ecco i principali motivi di attrazione:



1. Shopping e curiosità. Un percorso lungo 10 chilometri con circa 500 bancarelle, dove curiosare alla ricerca di prodotti, servizi, offerte speciali e rarità di ogni genere. In più da oltre trent’anni si tiene la Mostra Espositiva al coperto (4.000 mq), con 150 espositori da tutta Italia in rappresentanza di ogni categoria merceologica. Nasce proprio da questa offerta commerciale “sconfinata” il popolare detto “ghe xé de tuto come aea Fiera del Soco”. Ospiti d’onore dal 2014 sono i Colli Berici e i Colli Euganei, che hanno scelto la Fiera di Grisignano per presentare insieme le proprie eccellenze enogastronomiche e le loro moltissime attrazioni turistiche.



2. Enogastronomia. 3000 mq di stand gastronomici - le 6 rinomate “baracche del Soco” - che offrono i sapori della tradizione e proposte originali, consentendo alle associazioni di volontariato sociale del territorio di finanziare le loro attività. Oltre a decine di chioschi che propongono lo “street food” proveniente dalle varie regioni italiane, in Fiera si possono trovare anche alcune “isole del gusto” con le eccellenze tipiche del Veneto: la Piazza dei Sapori, con specialità come il riso di Isola della Scala e il Baccalà alla Vicentina; il mercato dei prodotti agricoli “a chilometro zero”.



3. Divertimento e cultura. Tre diverse aree spettacolo con esibizioni “live” tutte le sere (Union Rock, Festival Country, e Area Oro con latinoamericana, caribica, zumba e liscio). Per i bambini (di ogni età…), davvero imperdibile il grande Luna Park con oltre 70 attrazioni. Eventi speciali ogni giorno: la Rievocazione Storica Medievale; i raduni di Camion, Vespa e Auto e Moto Storiche; la Rievocazione 1000 Miglia; gli Spettacoli Equestri. Particolare impegno è dedicato alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura rurale con la Fattoria Didattica, le esposizioni-laboratorio degli Antichi Mestieri, mentre nel tradizionale Luni del Soco si rinnova l’antico rito del mercato del bestiame.

VENERDÍ 6 SETTEMBRE 2019

Ore 18.00

Apertura dell’Antica Fiera del Soco e del grande mercato e delle attrazioni che ci saranno ogni giorno.

Apertura della 36ª Mostra Espositiva

Apertura del Luna Park

Apertura de “Lo Borgo de lo Soco”

Apertura “Piazza dei Sapori”

Apertura “Piazza degli Artisti”

Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti

Nuova Area Villa : Apertura zona foodtruck e mercato

Apertura Agri-GRISIGNANO presso Area SO…Country

Nuova Area Villa: Esposizione maggiolini provenienti da Austria e Germania a cura del club Maggiolini Bassanesi

Area Oro Sud Tesinella: Apertura dei tradizionali Stand Gastronomici

Ore 21.00 Area SO…COuntry Spettacolo equestre “Soccoli Sotto le Stelle”, uno show con musica e coreografie che incanta grandi e piccini

ore 21.00 Nuova Area Villa: “SCHIUMA PARTY” tour estivo Let’Swag con DJ Tilo, spettacolo discoteca, reggaeton, trap e dance

Ore 21.30 Piazza degli Artisti: “Soco Moda – Walking together”, sfilata di moda a cura del gruppo commercianti di Grisignano di Zocco in collaborazione con negozi ed attività del Distretto “Le statali dello Street Commerce”

Ore 22.30 Area Oro Sud Tesinella Palco Xoco Summer Festival: Magika

SABATO 7 SETTEMBRE 2019

Ore 8.00 Apertura del “Mercato Agricolo” Apertura del “Luna Park” Apertura de “Lo Borgo de lo Soco” Apertura “Piazza dei Sapori”Area SO…COuntry: Apertura della “Fattoria didattica” e dell’Area Hobbisti, Antichi mestieri “La casa rurale” a cura del gruppo folkloristico “Gli amanti delle origine contadine”

ore 21.00 Nuova Area Villa: HERMAN MEDRANO concerto Rap e Cabaret

Domenica, lunedi, martedì, giovedi consultare il programma dettagliato qui: https://www.fieradelsoco.it/