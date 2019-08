Anonima Magnagati - sanitari ?!

Venerdì 25 Ottobre Ore 21.00

Teatro Super di Valdagno (VI)



Dopo il Sold Out dello scorso anno torna l’Anonima Magnagati al Teatro Super di Valdagno con un Nuovo spettacolo inedito, mai visto prima, dal titolo “SANITARI ?! ” L’Anonima Magnagati sembra davvero aver trovato la chiave giusta per aprire la porta che dà accesso al cuore del pubblico. Chiave miracolosa e assai rara, da manovrare con delicatissima sfacciataggine, con affettuosa astuzia. Perché, al di là della sagacia dello scovar battute ed esilaranti situazioni, occorre colpire i bersagli esatti ma non quelli scontati, divertire senza ruffianerie, prendere in giro senza infierire. L’arte del cabaret richiede di essere maliziosi quanto intelligenti, perfino quanto allegri. Impone lavoro sui materiali originali. E i Magnagati, quei materiali, li hanno individuati semplicemente mettendosi alla finestra e guardando sotto: esaminano il Veneto che transita veloce da un cambiamento all’altro, ne inquadrano pregi e difetti, ne ricordano spizzichi di storia, comprendonio certe sue insofferenze ma sanno anche punzecchiarle a dovere. Diretto da Roberto Cuppone e accompagnato dalle tastiere di Silvia Carta e dalle percussioni di Giuliano Pastore, questo spettacolo mette in vetrina un piacevolissimo corredo di canzoni oltre a passare in rassegna alcuni quadri che ormai appartengono alla classicità comica del quartetto.



PREZZI:



Prezzo Unico: € 17,00 + € 2,00 d.p



Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 02) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 338 18 26 765 oppure Tel. 0445 40 19 09): € 17,00 + € 3,00 d.p

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00.



PREVENDITE DISPONIBILI PRESSO:



– Teatro Super, Viale Trento 28, Valdagno



Giovedì, Martedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.00

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.00

Domenica dalle 15.00 alle 23.00

CHIUSO LUNEDI

Info: valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445 401909



– Filmusica, Viale Trento 37/39, Valdagno

Lunedì dalle 15.30 alle 19.30

Da Martedì a Sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30

CHIUSO LUNEDI MATTINA E DOMENICA

info@filmusica.it – Tel. 0445 403721