Animals: dai rettili agli anfibi a Bassano Expo

Se la natura è il vostro mondo, allora segnatevi queste date: sabato 9 e domenica 10 novembre torna a Bassano Expo, l’appuntamento con Animals, la fiera dedicata agli appassionati del mondo animale e delle sue rarità.

Dai rettili, agli anfibi, dalle tartarughe ai pesci tropicali, dai tritoni ai topi da compagnia: Animals vi condurrà per mano nello straordinario mondo della natura.

Amatissima dai più piccoli, l’esposizione ospitata a Bassano Expo, rappresenta un’occasione unica non solo per gli appassionati del settore, ma anche per quanti vogliano vedere da vicino esemplari di animali ed insetti tra i più rari.

“La finalità - spiega Alessandro Guerra, medico veterinario che sarà in fiera a disposizione dei visitatori per consulenze e consigli – oltre allo scopo puramente didattico è quella di far conoscere al pubblico le corrette modalità di stabulazione degli animali in rapporto ai loro fabbisogni e di presentare le diverse tipologie di terrario”.

Tartarughe, rettili e pesci, la faranno ancora una volta da padroni e per chi decidesse di “adottare” uno degli animali presenti in fiera, l’esposizione offrirà un vasto assortimento di attrezzature e di mangimi di qualità, che consentiranno di prendersi cura al meglio di questi nuovi amici.

Ingresso € 6. E ; a Bassano Expo è presente una vasta area ristoro con servizio bar, piatti caldi e snack il parcheggio è gratuito (spazi riservati a disabili e donne in gravidanza). L’ingresso è gratuito per i ragazzi al di sotto dei 12 anni, per over 75 e per i disabili (ingresso ridotto per l’accompagnatore).

Animals è in programma a Bassano Expo, nelle giornate di sabato 9 novembre e domenica 10 novembre 2019 dalle 10:00 alle 18:00.

Bassano Expo

Via Valsugana, 22, 36022 Cassola VI

info : www.bassanoexpo.it