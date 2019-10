Anima Caribe & Vertical live@cs Bocciodromo

La grande musica vicentina domenica al Bocciodromo.

Dalle 18:00 per un'aperitivo in compagnia di due gruppi storici della nostra città :



Ore 17.00 Apertura con aperitivo e manicaretti fatti in casa!

ore 18.30 ANIMA CARIBE

dopo un anno passato in studio di registrazione l'anima reggae di Vicenza ritorna nella

scena con un nuovo singolo e il relativo video: “Your Song”, questo pezzo infatti anticipa

la nuova produzione, un concept album, in uscita nei prossimi mesi.

La nuova traccia registrata al Green Vibes di Alberto Pigazzi, con l’immancabile apporto

del produttore Ciro Pisanelli, è una ballata in levare. Un brano che parla di amore allo

stato puro e di come sia importante rifugiarsi negli affetti quando ci si trova di fronte ai

dubbi e alle incertezze della vita. Risultato? Un unico messaggio: Apprezzare ciò che si ha,

senza ricercare la felicità in cose futili che ci allontanano da noi stessi e dalle nostre

emozioni.

Nonostante il titolo del brano sia in inglese, la band continua sulla strada intrapresa nel

lontano 2004 ovvero nell’esplorazione e diffusione del reggae Made in Italy.

ore 20.30 VERTICAL

Vertical è una band vicentina attiva dall’inizio degli anni 2000.

L’ispirazione per il sound viene dalla black music con particolare attenzione alla cura del

suono.

Hanno pubblicato due dischi “Vertical” e “Black Palm”.

Negli anni sono stati protagonisti di un’intensa attività dal vivo sia come support band di

James Brown (Tour Godfather of Soul), di James Taylor Quartet sia partecipando a

importanti festival nella penisola.

Tornati in studio nel 2015 (La Sauna di A.Cajelli) sono pronti ora a pubblicare il materiale

prodotto che sarà suddiviso in 3 EP, supportato da 2 video clip: