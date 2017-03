Anffass Open Day: 10° Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva a Nove

Sabato 25 marzo è in programma la 10° Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva, promossa e organizzata Anffas (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale). La manifestazione nel territorio bassanese aprirà le porte del centro diurno di Nove in via Nodari 33 per promuovere ed affermare il valore dell’inclusione sociale e i diritti civili e umani sanciti dalla convenzione delle Nazioni Unite per le persone con disabilità. Dalle 10 alle 17 il Centro Diurno Anffas Servizi di Nove propone tante iniziative gratuite, dedicate a diffondere lo spirito e la cultura dell'inclusione sociale soprattutto attraverso la partecipazione attiva delle persone con disabilità, degli associati, degli operatori e dei volontari. Si partirà alle 11 con un insolito e corroborante laboratorio dedicato al massaggio e al relax, dove apprendere facili tecniche di rilassamento, per proseguire alle 12.30 con il pranzo nel quale gli ospiti del centro proporranno pizza e birra prodotta da loro. Nel pomeriggio, dalle 15, l’associazione LAAV invita ad una sessione di lettura ad alta voce con le più belle storie della letteratura per bambini mentre, a partire dalle 16, la redazione del foglio informativo "Io Centro" sarà a disposizione per mostrare da dove nascono le idee e come vengono realizzati gli articoli. Nel corso di tutta la giornata, dalle 10 alle 17 non stop i visitatori potranno provare i diversi laboratori di carta, pittura, candele e realizzare le proprie creazioni insieme agli ospiti e ai volontari.

VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA': “Dalla fondazione, avvenuta nel 1958 come Associazione Nazionale Famiglie e Fanciulli Subnormali, il tema della disabilità di strada ne ha fatta parecchia" - spiega Diego Dalla Giacoma, presidente della sezione bassanese - A Bassano come altrove oggi il disabile gode di maggiori di diritti. Ma la vera sfida è un cambio di passo, che preveda la piena realizzazione di un approccio inclusivo, capace di accogliere e valorizzare le diversità”.

ANFFASS OPEN DAY: con la giornata nazionale, Anffas si propone di mettere la collettività a contatto con una realtà vivace e molto diversa dall’idea stereotipata sul disabile e cogliere l’occasione per far conoscere il movimento dell’autorappresentanza, nato recentemente per promuovere la cittadinanza attiva delle persone con disabilità. Tutte le attività dell’Open Day al Centro Diurno Anffas servizi di Nove sono libere e gratuite ad eccezione del pranzo per il quale è richiesto un contributo a partire da 5 euro ed è gradita la prenotazione fino all’esaurimento dei posti disponibili al numero 0424.590518 o sms/whatsup al numero 373.8104752.

ELENCO MANIFESTAZIONI