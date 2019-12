Sabato 4 gennaio 2020 alle 20:30 apre ufficialmente lo spazio Caracol con Andrea Pennacchi e Giorgio Gobbo in Raixe Storte.

Andrea Pennacchi, noto come il Poiana di Propaganda Live su La 7, ci guiderà in una galoppata tra i fatti più sanguinosi della storia del Veneto, un antidoto al mito dei bei tempi antichi (“co se copava i peoci co i pichi”), dell’età dell’oro della polenta e tocio che sgorga dalle sorgenti del Po, ma anche a quello dei veneti buoni e coglioni, o solo storpiati dalla miseria e dalla pellagra.

Una sana dose di storytelling omeopatico, per conoscere il lato noir del Veneto, dai tagliagole delle paludi dei Celti ai serial killer d’oggi. Una serie di brevi racconti e canzoni, come in un ideale Corriere Illustrato del Veneto oscuro, un’ora per dare uno sguardo all’altro lato della locomotiva d’Italia.

Featuring:

1) Il re dei Celti e il brodo di cavallo

2) La maestra Vittorina: Il flagello di Cervarese

3) La Mala del Brenta (a stroll down memory lane)

4) Perché han perso le BR? (elogio della Pistoleta Makarova 9×18 mm)

5) Security

6) Visione di Alvise, il paradiso Padano

7) Perché bevono i veneti?

In appendice:

Un nuovo sillabario per aiutare i foresti (e i veneti) a capire il Veneto; dopo il secondo Tanko è l’Europa che ce lo chiede.

Ingresso con sottoscrizione con donazione liberale all'associazione.

I posti sono limitati, consigliamo la prenotazione.

Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno del progetto Caracol Olol Jackson, per la costruzione e la gestione di un ambulatorio popolare, una scuola e una biblioteca.

Andrea Pennacchi in Raixe Storte al Caracol

Sabato 4 gennaio 2020 dalle ore 20:30 alle 22:30

Viale Francesco Crispi, 46, 36100 Vicenza VI, Italia

Info e prenotazioni

3408796587

info@caracolol.it

www.caracolol.it