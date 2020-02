Andrea Pennacchi in "Mio padre: appunti sulla guerra civile" all'Arcadia

Torna nel vicentino Andrea Pennacchi, sarà a Schio all'Arcadia con il suo spettacolo "Mio padre: appunti sulla guerra civile" mercoledì 26 febbraio 2020 alle ore 20:00.

L'attore padovano vero mattatore di Propaganda Live su La 7 ha portato in tivu il prototipo del Veneto integralista ricevendo grandi consensi. Il suo personaggio è una critica e un grande amore per le debolezze di un popolo che si è perso nel leghismo.

A Schio mette in scena un racconto che lo tocca da vicino.

"Quando è morto mio padre, mi sono svegliato di colpo, come ci si sveglia dopo una festa in cui non ti divertivi e hai bevuto anche il profumo in bagno.

È mattina, ti svegli e stai male, ma il peggio è che non ti ricordi niente, è c'è un casino da mettere a posto.

E tuo papà, che era bravo a mettere a posto, non c'è più.

Così sono finiti i miei favolosi anni'90.

La fine di una festa, la nascita di una nuova consapevolezza.

Come Telemaco, ma più vecchio e sovrappeso, mi sono messo alla ricerca di mio padre e della sua storia di partigiano, e prigioniero, ma più ancora della sua Odissea di ritorno in un'Italia devastata dalla guerra. Sperando di trovare un insegnamento su come si mettono a posto le cose."

A fianco di Andrea, l'inseparabile Giorgio Gobbo che, con la sua chitarra,crea un nuovo repertorio di canzoni degli anni quaranta, canti partigiani e musica contemporanea.

Andrea Pennacchi in "Mio padre: appunti sulla guerra civile"

Un racconto di e con Andrea Pennacchi, musiche di Giorgio Gobbo (chitarra).



Mercoledì 26 febbraio 2020 dalle ore 20:00 alle 23:00

csa Arcadia

Via Lago di Tovel, 18, Schio



Apertura porte: 20.00

Inizio spettacolo 20.30