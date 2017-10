"Andar per Veci Maronari" a Monte di Malo

GUIDA ESCURSIONI A VICENZA E PROVINCIA PER IL PONTE DEL 1 NOVEMBRE

Domenia 29 ottobre alle 8.30 in occasione della 28° Festa delle Castagne viene organizzata la camminata "Andar per Veci Maronari" per le colline di Monte di Malo con 3 percorsi di 6 - 8 - 11 km. attraverso "i strodi e le caredà de ‘sti ani". Nei boschi si incontreranno alcuni castagni centenari, come il Mattio di 400 anni, il Gerolamo di 350 e il Macario di 250.

Previste degustazioni con prodotti delle aziende agricole locali, come formaggio, salame, miele, confetture, vino, succo di mela e uva, i “maroni spaelà”. Partenza e arrivo al piazzale della chiesa parrocchiale. Iscrizione obbligatoria entro l'orario massimo di partenza.

