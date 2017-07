"Andar per Malghe della Val Formica" a Cima Larici nell'Altopiano di Asiago

Mercoledì 26 luglio alle 8.45 "Guide Altopiano" organizzano l'escursione enogastronomica "Andar per Malghe nella Val Formica" nei luoghi naturali dell'Altopiano dei 7 Comuni a Cima Larici per la rassegna "Andar per Malghe".

ITINERARIO. Cima Larici trova tra i Monti Portule e Mandriolo al termine della catena montuosa posta a nord dell’Altopiano, che si affaccia sulla Valsugana. L'escursione porterà ad attraversare i pascoli posti ai piedi di questa cima, toccando 3 diverse malghe, dove si osserverà il tradizionale processo di produzione del formaggio Asiago di malga fino alla degustazione finale dei prodotti locali in Malga Porta Manazzo.

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE. Partenza prevista dal Bar Alla Vecchia Stazione vicino l'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. Durata dell'escursione: 4 ore con la visita guidata. Difficoltà: Media se bagnato il sentiero. Dislivello: 100 metri. Spostamento: Con mezzo proprio

COSTO DELL'ESCURSIONE GUIDATA + DEGUSTAZIONE: Adulti 15 euro - Ragazzi fino ai 15 anni 8 euro - Bambini sotto ai 6 anni gratuito.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE ORE 18 DEL GIORNO PRIMA (al termine dei posti le iscrizioni verranno chiuse)

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI RICHIESTI: Pantaloni lunghi, scarponcino da montagna, k-way, felpa o pile, berretto, acqua, abbigliamento adatto per affrontare un'escursione in montagna, bastoncini trekking, crema solare, occhiali da sole.

INFOLINE PER PRENOTAZIONI: 340.7347864 - info@guidealtopiano.it

AGGIORNAMENTI: www.guidealtopiano.it - www.facebook.com/GuideAltopianoAsiago/

