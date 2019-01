Anche i divi sbagliano: errori e fallimenti memorabili

Anche i divi sbagliano?



Massimiano Bucchi, sociologo e scrittore, racconta gli errori e i fallimenti memorabili legati a storie e personaggi conosciuti, raccolti nel libro "Sbagliare da professionisti" (Rizzoli), nel terzo incontro del ciclo "Quel che resta dei divi. Divismo e spettacolo tra fotografia, musica e scienza" organizzato in collaborazione con Observa - Scienza e Società in occasione della mostra "Paparazzi. Fotografi e divi dalla Dolce Vita a oggi".



Un incontro ricco di riferimenti cinematografici grazie alla carrellata di scene tratte da film (in)dimenticabili "Quando il divo fa flop" di Alberto Brodesco: da Hollywood Party di Blake Edwards (1968) a "Il dottor Stranamore" di Stanely Kubrick (1964), da "Totò diabolicus" di Steno (1962) a "Il grande Lebowski" di Joel Coen (1998).



Massimiano Bucchi insegna Scienza, Tecnologia e Società all’Università di Trento. Tra i suoi libri più recenti Il pollo di Newton. La scienza in cucina (Guanda 2013, tradotto in Francia, Finlandia, Portogallo, America Latina e Corea), Per un pugno di idee. Storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita (Bompiani 2016), Come vincere un Nobel. Il premio piú famoso della scienza (Einaudi 2017, in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, MIT Press). Dirige la rivista internazionale «Public Understanding of Science». Collabora con la trasmissione televisiva Superquark; i suoi articoli sono apparsi sui principali quotidiani (“la Repubblica”, “La Stampa”, “Il Corriere della Sera”).



Alberto Brosdesco, PhD in Studi Audiovisivi. Le sue ricerche si concentrano principalmente sull’immaginario tecnoscientifico al cinema/nella serialità televisiva e sui confini del rappresentabile (violenza, morte, pornografia, freaks) nei vecchi e nuovi media.



Prenotazione consigliata su Eventbrite e Facebook.



Per informazioni e prenotazioni:

info@palazzomontanari.com - numero verde 800.578875

observa@observanet.it - tel. 0444.305454

Facebook.com/Observa.ScienceInSociety