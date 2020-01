Ana Mena a Villa Bonin: la bomba spagnola che fa ballare tutti

Arriva Ana Mena la latin pop star a Villa Bonin di Vicenza. Sabato 18 gennaio 2020 Besame si tinge di rosa. A Villa Bonin si torna a ballare house, electro latino e reggaeton, i generi che hanno reso Besame uno tra i party più ballati in Italia.

Ospite della serata è la popstar spagnola Ana Mena, una vera icona musicale in ambito reggaeton & dintorni. Deve in Spagna la sua notorietà alla partecipazione come attrice nella serie Marisol, la película. Con Fred De Palma, nelle due ultime estati, ha messo a segno due importanti hit come "D'estate non vale" e "Una volta ancora". Al mixer c'è invece la bulgara Kamy Aksell. Talento, fascino ed energia esplosiva fanno di lei una delle girl dj da anni più richieste in Europa. A partire dalle 21 a Villa Bonin prende vita la cena, con aperitivo Martini e gli immancabili finger food. Si può dopo scegliere tra le proposte del menù del ristorante o della pizzeria. Ingresso in disco a partire dalle 22 e 30.

Chi è Ana Mena Ana Mena? Nata in Andalusia il 25 febbraio 1997. Fin da bambina si appassiona alla musica grazie all’influenza del padre e della madre. Vince vari concorsi musicali e partecipa a una serie televisiva di Telecinco. La sua vera carriera inizia però come interprete di brani per le colonne sonore di alcuni film di rilevanza internazionale. Arriva al successo con il singolo No Soy como tú crees del 2016, che è diventata virale in Spagna, in Centro e Sudamerica, oltre che in Francia. Nel 2018 ha lanciato il suo album di debutto, Index, e contemporaneamente è arrivata anche in Italia. In particolare, a farla diventare famosa nel nostro paese è stata la collaborazione con Fred De Palma nel singolo D’estate non vale, che ha ottenuto un doppio disco di platino.

Dopo la fortunata collaborazione del 2018, Fred De Palma e Ana Mena hanno deciso di riprovarci nel 2019 con una nuova hit estiva, Una volta ancora. E il risultato è stato un nuovo tormentone apprezzato dai più giovani.

Ha recitato nel film di Pedro Almodóvar La pelle che abito. Su Instagram Ana Mena ha un account ufficiale da oltre 400mila follower.