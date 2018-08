Amorevole Contatto

Serate per imparare a prenderci cura dell''Altro in modo "amorevole".

L'obiettivo di questo corso è sviluppare la capacità di entrare in profonda connessione con se stessi e con gli altri per stabilire una comunicazione profonda di corpi e di anime nel RISPETTO della sensibilità e delle emozioni altrui.

Lavoreremo portando l'attenzione a come tocchiamo, alla qualità del tocco, al piacere di dare amore.

Le serate sono è aperto ai singoli e alle coppie. La quota di partecipazione è di 20 euro a serata.

Per iscrizioni 3285310148