Amis Club: la dance di Benny Benassi

Sue alcune eccezionale rielaborazioni: ‘Bring The Noise’ dei Public Enemy. Madonna, Kelis e David Bowie sono delle collaborazioni stellari che ne santificano lo status di pioniere e precursore della musica EDM. Artista e produttore discografico italiano Benny Benassi è celebre per i suoi singoli popolari in tutto il mondo, da “Satisfaction” a “Cinema", per passare da “Paradise” a “We Light Forever Up“.

Da Las Vegas a Mykonos, da Miami ad Ibiza le notti sono sue.

Benny Benassi è il dj e produttore italiano di musica dance più riconosciuti, ammirati e rispettati a livello mondiale. ‘Satisfaction’ è una delle più grandi hit che la musica elettronica moderna possa ricordare, conosciuta, cantata e remixata in ogni forma possibile. Dall’electro house alla EDM, il suono di Benny Benassi ha fatto impazzire soprattutto gli Stati Uniti dove riempie festival e superclub come una megastar. Gli slot da headliner a Ultra Music Festival, Coachella, Electric Daisy Carnival e Tomorrowland valgono da soli un’intera carriera costellata da numerose canzoni di successo, da ‘Beautiful People’ con Chris Brown a ‘Cinema’ cantata da Gary Go e che nella versione di Skrillex ha vinto un Grammy Awards.

LA CENA SPETTACOLO

Lo show firmato #Amis inizia dalla Cena, con la possibilità di scegliere fra menù Pizza, Menù Ristorante Silver o Menù Ristorante Gold.

ALL'ITALIANA con K Robin & J Feel

Hai mai sentito parlare della cena "All'Italiana"?

E' arrivato il momento di scoprirla.

Prenota il tuo tavolo, canta e balla con i tuoi amici e vedrai che ti premieremo, in regalo 9 LITRI DI BOLLICINE!

Goditi l’aperitivo BELLINI SANTERO 958 nel corso della prima parte della serata con la possibilità di gustare una vasta selezione di prodotti Santero Wines senza alcun sovrapprezzo.

Menù All'Italiana € 20,00

Bis di primi e giro pizza, bibita a scelta, caffè, coperto e ingresso al locale. Ogni 4 persone 1 caraffa di Birra offerta

Menù Pizzeria € 20,00

Aperitivo di Benvenuto, Pizza a scelta tra un ventaglio di 30 proposte, bibita a scelta, caffè, coperto e ingresso al locale.

Menù #Silver Ristorante € 26,00

composto da aperitivo di benvenuto, primo, secondo, dessert, acqua, caffè e una bottiglia di vino ogni 4 persone. Ingresso al locale compreso.

Menù #Gold Ristorante € 30,00

composto da aperitivo di benvenuto, antipasto, primo, secondo, dessert, acqua, caffè e una bottiglia di vino ogni 4 persone. Ingresso al locale compreso.

Amis ospita Benny Benassi

sabato dalle ore 21:00 alle 04:00

Via del Commercio 24, Vicenza

Biglietti

www.ticketsms.it