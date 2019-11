Amerikaos di Teatro Guascone a Schio

Dopo "Balcanikaos", il grande successo dello scorso anno, il Teatro Civico ospita la compagnia Guascone Teatro per proseguire il racconto del buon soldato Svejk e della sua combriccola di musicisti.

"Amerikaos" ci porta a bordo del transatlantico Kaiser Franz in un viaggio comico e trasognato verso il Nuovo Mondo.

Andrea Kaemmerle prosegue l’avventura del soldato Svejk in un viaggio tra reale e surreale verso l’America, accompagnato dall’immancabile Raskornica Orchestra. Nasce così l’incontro tra la musica balcanica e i ritmi turbinanti delle bande militari della Louisiana: il sodalizio si rafforza grazie al jazz, al blues e alla musica ebraica che si nutrono del bisogno di far danzare popoli sradicati. La profonda nostalgia di queste musiche è fonte di bellezza e di forza, culla ricordi, coccola solitudini e riporta odori di casa sulle labbra e dentro il cuore di chi è ormai lontano da tutto. La storia ci porta a bordo del transatlantico Kaiser Franz che dal 1912 al 1936 collegava Trieste ed il Mediterraneo con New York. Imbarcati sulla nave vi sono cinque mezzi criminali zingari dei Balcani e Svejk con il suo umorismo, la sua cattiveria e la sua cialtroneria da sbruffone d’osteria. Dopo una caterva di disavventure si scontreranno con la dura realtà del Nuovo Mondo e una volta infranto il velo del sogno vorranno irrimediabilmente tornare a casa. Le notizie, i fatti, le citazioni, i luoghi sono tutti veri ma lo spettacolo, come sempre per l’indole di Teatro Guascone, si fa onirico e trasognato, surreale e clownesco.

Teatro Civico - Via Pietro Maraschin, 19 Schio

Data dell'evento:

22/11/2019 ore 21



Biglietto intero platea e palchi: 12,00 euro

Biglietto intero galleria: 10,00 euro