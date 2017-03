Amambiente Festival: "Tra Ville e Oratori" ad Agugliaro

Domenica 19 marzo alle ore 10 è in programma l'escursione culturale "Tra Ville e Oratori" ad Agugliaro con visite guidate alle dimore storiche e complessi clericali privati nell'ambito delle iniziative per "Amabiente Festival 2017" (vedi programma completo) nella promozione turistica-ambientale del territorio berico. Partenza per il tour panoramico dall'Oratorio di via Roma 1. Si visiteranno alcune bellezze architettoniche della zona immerse nel verde, come Villa Saraceno. L'evento è organizzatao dalla Pro Loco Agugliaro, che a fine passeggiata verso le 11.30 inaugurerà la sua nuova della sede con buffet finale a tutti i presenti. Partecipazione gratuita. Per informazioni: 389.0307999 - proagugliaro@tiscali.it.

