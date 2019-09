Altro giro altro corso: aperitivo musicale e presentazione attività

LavOratorium Vicenza e Porto Burci ti invitano ad un aperitivo musicale di fine estate per conoscere da vicino i per-corsi gratuiti in partenza dedicati a ragazzi e ragazze under30!



Durante la serata potrai ....

GIOCARE con le sfide ecosostenibili di Legambiente Vicenza

SCOPRIRE le creazioni delle edizioni passate di LavOratorium

ASCOLTARE la selezione musicale di Dj Jazzy Chase

SPIZZICARE #cosebuone



L'ingresso alla serata è libero.



I PERCORSI IN PARTENZA



EDUCAZIONE AMBIENTALE

Laboratori, esperimenti, giochi e visite guidate per scoprire le buone pratiche. Dalla teoria all'azione, una serie di strumenti per promuovere la protezione del nostro pianeta pensati per futuri educatori ambientali.



SARTORIA

Dalle basi del cucito a mano fino all’utilizzo della macchina da cucire, un percorso che ti guiderà alla realizzazione di costumi di scena, scenografia, pezzi di piccola tappezzeria e biancheria per la casa.



FALEGNAMERIA

La tradizione incontra il presente in un laboratorio che ti introdurrà al software di disegno 3d Rhinoceros (utilizzato per lo sviluppo di prototipi in stampa 3D, taglio laser e fresatura CNC) e ti permetterà di apprendere tecniche base e avanzate della lavorazione del legno.



IMMAGINE E COMUNICAZIONE

Un vero e proprio laboratorio, dove ragazzi e ragazze con competenze in grafica e comunicazione possono cimentarsi su commesse reali, lavorando in team, coordinati da professionisti del campo.



SOCIAL MEDIA MARKETING

A partire dallo studio e l’analisi della comunicazione sui social media, attraverso lezioni frontali, workshop ed esercitazioni pratiche imparerai ad utilizzare i social network a livello professionale, nella ricerca di clienti per aziende o posizioni lavorative.



INFORMAZIONI



LavOratorium è un progetto della Comunità Murialdo Veneto, realizzato con la collaborazione di Porto Burci, Legambiente Vicenza, Arci Servizio Civile Vicenza, Rotary Club Vicenza Palladio, Engim Veneto, MurialdoFor Onlus.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.portoburci.it/saper-fare/lavoratorium/ scrivere una mail a lavoratorium.vi@gmail.com o chiamare il numero 3463051534.