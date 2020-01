Altopiano di Asiago: escursioni del week end

Anche per questo weekend, le GUIDE ALTOPIANO hanno in programma due uscite che vi porteranno alla scoperta del territorio, una alle luci del tramonto e l'altra con la pratica del "forest bathing" .

Sabato 18 gennaio

CIASPOLATA IN VAL FORMICA E CENA IN RIFUGIO > http://bit.ly/vformica_18gen

CIASPOLATA guidata sulla neve "La Valformica con cena in rifugio" con Guide Altopiano - Professionisti della Montagna

La possibilità di godere l'emozione della notte, il piacere della compagnia e l'esperienza delle guide che vi accompagneranno in questa avventura.

In questa serata avrete l'occasione di ammirare il panorama incantevole che dalla vetta si può vedere.

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Partenza prevista per le ore 15.00 dal Bar alla Stazione vicino l'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago;

Domenica 19 gennaio

WHITE WALKING EMOTION o FOREST BATHING > http://bit.ly/fbath_19gen

White Walking Emotion-Forest Bathing, Benessere del Bosco per riscoprire se stessi con Guide Altopiano e Chandra Yoga

WHITE WALKING EMOTION: PASSEGGIATA EMOZIONALE IN BOSCO D'INVERNO!!

Camminare in Natura con la consapevolezza di farlo è un’esperienza di sollecitazione dei cinque sensi per educarsi all’ascolto dei suoni di un bosco, alla capacità di respirare i profumi, di osservare la luce e le sfumature dei colori, per sviluppare la sensibilità nello stabilire un contatto con l'ambiente che ci circonda.

Quando siamo in equilibrio con la natura il sistema nervoso si riequilibra, le difese immunitarie si rafforzano, la frequenza cardiaca si abbassa, le capacità di concentrazione e memorizzazione aumentano sensibilmente.

Ritrovo previsto per le ore 9.00 al Bar della Vecchia Stazione di Asiago

Difficoltà passeggiata: Facile, 5km con dislivello di circa 100m

Difficoltà dello Yoga/tipo di Yoga: adatto a tutti, Yoga dolce Meditativo

Tempo di percorrenza: Mezza giornata

Guide: Anna Sella - Dott. Forestale,Guida Naturalistica Ambientale, Amm e Giulia Rigoni - Insegnante di Yoga certificata livello avanzato, esperta in Pratiche di Meditazione e Respiro Consapevole.

COSTO DELLA PASSEGGIATA comprensivo di guida + insegnante di meditazione ed esperienze sensoriali

Adulti 15€

Ragazzi fino ai 18 anni: 5€

ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Abbigliamento Comodo ma caldo (giacca a vento, guanti caldi, berretto) con cui ci si sente a proprio agio, scarponcini e ghette in caso di neve, occhiali da sole, tappetino o qualcosa per potersi sedere a terra.

Eventualmente chiedere all'atto della prenotazione

ACCESSORI CONSIGLIATI:

Per il miglior rilassamento meglio lasciare la tecnologia a casa....;-)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.30 DEL GIORNO PRIMA:

Telefonare al numero 3407347864

Mandare una mail a info@guidealtopiano.com

Mandare un Whatsapp al numero 3497846205 con scritto nome cognome e iscrizione all'evento (scrivere se si vuole restare aggiornati tramite whatsapp sugli eventi)



CHE COS'è IL WHITE WALKING EMOTION?

Il Green...si fa White!!!

Anche l'INVERNO è una stagione magica per vivere la splendida Natura dell'Altopiano con consapevolezza e con l'utilizzo dei 5 sensi!!!

É una passeggiata emozionale che insegna a prendersi cura di Sé immergendosi nella natura, beneficiando del silenzio, dei profumi e dei colori che essa ci offre!​

