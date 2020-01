Altopiano di Asiago: ciaspolate e uscite del week end

Queste bellissime giornate d'inverno mettono una gran voglia di attività all'aria aperta. Se nel weekend volete sgranchirvi le gambe, ecco le uscite organizzate dalle GUIDE ALTOPIANO.

Sabato 25 Gennaio 2020

• CIASPOLATA MONTE INTERROTTO

Caserma Interrotto si trova sopra il Monte Interrotto e vicino al Monte Mosciagh. Durante il consumarsi della Strafexpedition in questi luoghi si compì uno degli atti di maggior valore da parte dell'esercito Italiano ormai in balia del nemico.

Partiremo da Asiago per arrivare a Forte Interrotto, antica caserma militare, e attraverseremo boschi intrisi di storia e natura per poi rientrare ad Asiago.

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Ritrovo previsto per le ore 8.45 al bar della Vecchia Stazione di Asiago

Durata dell'escursione: 4 - 4,5 ore

Difficoltà: Media

Dislivello: 300m D+

Pranzo: a sacco o comunque libero

COSTO DELLA CIASPOLATA:

Adulti: € 15,00

Ciaspolata o Passeggiata guidata serale a lume di candela e a seguire cena in Malga

Sabato 25 Gennaio 2020 dalle 17.00 alle 20.30

META: Rubbio - Altopiano dei Sette Comuni (VI)

In una suggestiva atmosfera che richiama notti di altri tempi, camminando per facili sentieri, ci si fa strada con la fioca luce delle lanterne. Guardando la foresta di luci della pianura Padana con lo sguardo anche fino a Venezia, riviviamo l’esperienza delle genti passate: malgari, soldati, contrabbandieri o semplici innamorati che dovevano spostarsi di un notte senza le comodità dei giorni nostri che diamo per scontate. Il riflesso sulla neve amplificherà le nostre fiammelle facendoci vedere tutto con un’aura di magia che conquisterà grandi e piccini.

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 250 m, non sono presenti tratti esposti.

Al termine è possibile cenare in compagnia in Malga, ammirando anche da qui gli immensi orizzonti notturni.

Il menù per la serata a 15€ comprende:

Minestrone montanaro di fagioli

Polenta, tosela e speck e Polenta con salame alla piastra

Dolce strudel di mele

Vino, acqua naturale in bottiglie di vetro, caffè di moka

ESCURSIONE CON SCI DI FONDO a CAMPOMULO - Sabato 25 gennaio

Lo sci di fondo è uno degli sport più antichi ! Si può affermare che, insieme alla slitta, sia la prima invenzione tecnica dell’uomo nell’arte della locomozione. Infatti precede l’invenzione della ruota di almeno 1500 anni, dato che si fa risalire il suo utilizzo a 5000 anni prima della nascita di Cristo. Ma fu con la fine della Grande Guerra (1915-1918) che lo sci cominciò a diffondersi in modo rilevante nelle valli alpine. Sia l’esercito italiano, sia quello austriaco avevano corpi di soldati sciatori. Nel primo esercito erano sciatori fondisti, nel secondo, discesisti. Conclusa la guerra, più di qualche paio rimase abbandonato all’interno dei forti, sia austriaci sia italiani e da qui si diffusero tra i giovani che impararono ben presto ad utilizzarli.

La magica atmosfera invernale, una stufa accesa, buona compagnia - Sabato 25 gennaio ore 18

In cammino tra i boschi dell'Altopiano di Asiago, immersi nella magica atmosfera serale alscoltando i suoni del bosco.

Arrivati al Rifugio Bar Alpino, ci attende la cena, il divertimento della compagnia, il calore della stufa accesa.

Dopo cena potremo ammirare il cielo stellato, la luna o il bosco innevato in tutto il suo splendore.

Si riparte per un comodo ritorno su facile sentiero nel bosco, fino al parcheggio auto (circa 30 minuti in discesa).

PROGRAMMA:

18.30 - ritrovo al parcheggio di località Val Magnaboschi - Cesuna di Roana

18.45 - inizio escursione con le Guide Biosphaera

20.30 - arrivo in rifugio per la cena

Domenica 26 gennaio

CIASPOLATA MONTE LONGARA - Domenica 26 gennaio ore 8.45

l Monte Longara si trova sopra la conca centrale di Asiago e funge da startiacque tra la zona centrale dell'altopiano e le montagna più a nord.

Il panorama dalla cima è fantastico, infatti si può ammire tutta la catena che dal Portule arriva fino a Cima della Caldiera e poi in secondo piano, arrivare a vedere il massiccio del Lagorai.

PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Ritrovo previsto per le ore 8.45 al bar della Vecchia Stazione di Asiago, oppure 9.15 davanti alla discoteca Macrillo di Gallio (comunicare dove ci si vuole trovare alla prenotazione)

Ciaspolata o passeggiata guidata naturalistico-letteraria

Domenica 26 gennaio 2020 dalle 9.30 alle 13.00

META: Loc. Biancoia – Altopiano dei Sette Comuni (VI)

“É quindi il caso di gustare questo patrimonio il più intensamente possibile con tutti e cinque i sensi, attenti ai suoni, agli odori, alle luci e alle ombre, al vento, alle piccole cose come ai grandi scenari…” Patrizio Rigoni

Proponiamo un’escursione letteraria ed esperienziale che porti i partecipanti all’esplorazione sensoriale di boschi e pascoli dell’Altopiano dei Sette Comuni accompagnati dalle parole del compianto naturalista e scrittore Patrizio Rigoni. Come educatore aveva capito una cosa tanto semplice quanto grande: l’educazione è cosa del cuore! è infatti attraverso le emozioni che si possono trasmettere ed imprimere concetti piccoli e grandi che la natura propone quotidianamente per chi li sa osservare, capire, sviluppare.

Il percorso è ad anello e non presenta particolari difficoltà tecniche, non sono presenti tratti esposti. Si sviluppa tra sentieri di montagna e strade sterrate. Il dislivello in salita è inferiore ai 300 m.

Foto da Asiago.it