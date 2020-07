Altopiano Asiago: passeggiate, escursioni, sentieri, nordic walking

L’Altopiano di Asiago Sette Comuni offre la possibilità di compiere escursioni lungo itinerari di ogni grado di difficoltà, dalle semplici passeggiate su sentieri agevoli e poco impegnativi, adatte anche alle famiglie con bambini ed alle persone anziane, fino alle camminate più difficili.

Lungo gli innumerevoli sentieri avrete la possibilità di immergervi in una natura splendida ed incontaminata tra fitti boschi, pascoli e verdi vallate e di respirare l’aria pura che li caratterizza. Molti itinerari sull’ Altopiano di Asiago conducono a luoghi di interesse storico-culturale perché direttamente interessati dalle vicende belliche della Prima Guerra Mondiale, di cui portano indelebili i segni e conservano per questo un fascino unico.

Lungo il vostro cammino incontrerete anche malghe e rifugi, dove godere di una piacevole sosta ed assaggiare i prodotti tipici dell'Altopiano.

Venerdì 10 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Monte Fior: Storia, Geologia e Natura.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 8.30 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Yoga e Trekking al lago di Sorapis.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Tra storia e natura in e-bike".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346.2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione e visita in Fattoria Didattica: tra erbe, api e fiori.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Sabato 11 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Le malghe della Vallerana: trinceroni di Campolongo a Rubbio.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Emozioni in natura: il canto degli uccelli".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346 2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

“Obiettivo Natura” Escursione con il fotografo naturalista.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Ore 20.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Emozioni in Natura: lucciole per lanterne".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346 2379118 o info@asiagoguide.com



Domenica 12 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Monte Ortigara sulle orme dei nostri Padri.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Giro delle Malghe in e-bike".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346 2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Sentieri di guerra: gli inglesi in Altopiano".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346 2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 14.30 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Un girono in natura: i cervi al Prunno.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340 7347864 o info@guidealtopiano.com



Lunedì 13 luglio

Ore 18.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

“Animali al tramonto” Escursione con il Faunista!! - Val Giardini -. Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Martedì 14 luglio

Ore 9.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione con il Naturalista - a Porta Manazzo. Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Mercoledì 15 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Valle dei Mulini di Gallio: l'acqua, i mulini e la natura.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"Pic-trek-nic tra boschi e malghe. Escursione con pausa pranzo in Rifugio o pic nic in autonomia. Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Giovedì 16 luglio

Ore 14.00 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Yoga, e-bike Adventure: sport e benessere del corpo in colllaborazione con Col del Sole .

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione con il Guardiacaccia. - Barenthal, Fassa - Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Ore 17.00 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Cima Portule al tramonto: speed walking in alta quota.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Venerdì 17 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Monte Lisser: il forte più ad est dell'Altopiano.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Ad Asiago di contrada in contrada in e-bike".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346.2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione e visita in Fattoria Didattica: tra erbe, api e fiori.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Sabato 18 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione a Cima Mandriolo con Guide Altopiano offerta da Pesavento Mountain Store e Ortovox.

Info e prenotazioni 348-2901305



Ore 9.00 Parcheggio Baita Val Maddarello

“Andar per erbe”. Escursione guidata alla scoperta delle piante medicinali, aromatiche, liquoristiche e cosmetiche con Antonio e Lisa Cantele.

Iscrizioni 0424-463346



Ore 9.30 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Green Walking Emotion: Forest Bathing, passeggiata emozionale.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Emozioni in natura: le torbiere di Marcesina".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346.2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 9.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Antichi Mestieri, “Racconti al Roccolo”. Escursione.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Ore 16.30 Museo Le Carceri

“Percorso conoscitivo sui colori caldi e colori freddi con tutte le loro combinazioni”, laboratorio didattico per bambini dai 4 ai 12 anni.

Iscrizoni presso il museo 0424600255 entro il giorno prima



Ore 19.00 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Forte Campolongo: tramonto dall'alto e cena in rifugio.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 19.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Melodie in malga, Escursione, concerto e spuntino contadino. Lunardi Michele fisarmonica e Stella Marta violino..Escursione.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Ore 20.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Polvere di Stelle: ai campi del Mandriolo".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346.2379118 o info@asiagoguide.com



Domenica 19 luglio

Ore 5.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Alba in Malga".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346.2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Lago di Lavarone: Cimitero di Slaghenaufi e pranzo a tana incanta.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Sentieri di guerra: Monte Fior".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346.2379118 o info@asiagoguide.com



Lunedì 20 luglio

Ore 18.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

“Animali al tramonto” Escursione con il Faunista!! - Roncalto.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Martedì 21 luglio

Ore 9.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione con il Naturalista - Loc. Bisele.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Mercoledì 22 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Forte Interrotto: Panorami dall'Alto di Asiago.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 9.30 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Pic-trek-nic tra boschi e malghe. Escursione con pausa pranzo in Rifugio o pic nic in autonomia.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Giovedì 23 luglio

Ore 8.45 Bar della Vecchia Stazione Asiago

Escursione nei luoghi Dell’Altopiano di Asiago: Escursione Click and Walk: Panorami boschivi e prativi - Zona Sud.

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 340.7347864 o info@guidealtopiano.com



Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione con il Guardiacaccia. - Ekar - Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima



Venerdì 24 luglio

Ore 9.30 Piazzale degli Eroi

Escursione "Tra i luoghi della Grande Guerra in e-bike".

Prenotazione obbligatoria entro le 18.00 del giorno precedente al numero 346.2379118 o info@asiagoguide.com



Ore 15.00 Museo Naturalistico Didattico "Patrizio Rigoni"

Escursione e visita in Fattoria Didattica: tra erbe, api e fiori.

Iscrizoni presso lo IAT 0424 462221 entro il girono prima