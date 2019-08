Altabirra Altavilla 2019

Festa della Birra e specialità Tirolesi.. stand con birre Artigianali e in Botte.

Cucina con specialità Tirolesi come i canederli, spatzle, stinco al forno, goulash, wurstel, carne salada, strudel e altro ancora.. musica dal Vivo ogni sera .. tendone coperto. Via Mazzini Divi Sport - zona Acquapark