Alps Hockey League: ultima gara del Migross Asiago al Pala Hodegart

Giovedì 19 gennaio alle ore 20.30 è in programma l'ultima gara del campionato di hockey ghiaccio AHL (Alps Hockey League) per il Migross Supermercati Asiago contro gli austriaci dell'WSV Sterzing Broncos Weihenstephan al Pala Hodegart di Asiago in viale Stazione. In attesa della grande "Final Four" per lo scudetto, che si disputerà sempre ad Asiago il 21 e il 22 gennaio per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia 2016-2017 tra le 4 squadre italiane meglio classificate nell'Alps Hockey League (già qualificate Rittner Buam, HC Pustertal Wolves, Migross Supermercati Asiago Hockey 1935 e SG Cortina), il pubblico giallorosso è chiamato a raccolta per sostenere i propri beniamini.

ELENCO SPORT