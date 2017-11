Alps Hockey League: Migross Asiago sfida gli austriaci del Feldkirch al Pala Hodegart

GUIDA SPORT WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 25 novembre alle 20.30 allo Stadio del Ghiaccio Pala Hodegar di Asiago si terrà il match di campionato Alps Hockey League tra la Migross Supermercati Asiago Hockey e gli austriaci del FBI VEU Feldkirch per la 18° giornata.

LA SFIDA. Il match si preannuncia molto equilibrato e combattuto con le due squadre divise solo da 3 punti con il Feldkirch, che proverà ad agganciare i giallorossi in classifica. Mercoledì sera gli Stellati hanno regolato il Bregenzerwald con un secco 4-1. Il Migross appare in salute, ma dovrà ripetere una prestazione convincente per distanziare un avversario pericoloso verso i play-off. Dopo 17 partite l'Asiago è 3° con 36 punti, mentre il Feldkirch è 5° con 33 lunghezze insieme al WSV Sterzing Broncos Weihenstephan. Al comando della graduatoria sempre il Rittner Buam con 42 punti, seguito al 2° posto dallo Jesenice con 38.

MIGROSS ASIAGO. La rosa è tutta a disposizione di coach Barrasso, ancora assente il solo Gellert. Rosa, Bardaro e Nigro sono i giocatori più prolifici per i padroni di casa, con Bardaro il più abile a trovare la via della rete (13 sigilli), mentre Rosa veste i panni di uomo assist avendone serviti, ai compagni, 18 in 17 gare disputate.

FBI VEU FELDKIRCH. Gli austriaci si presenteranno all'Odegar per riscattare la sconfitta casalinga per 4-2, patita nel girone di andata. Fino a questo momento stanno disputando una stagione positiva dopo una serie di 5 vittorie consecutive. E’ un fase di buona forma per il Feldkirch, guidato in attacco dal top score canadese Stanley (24 punti in 17 partite ), che non vorrà certo perdere l’inerzia positiva contro un avversario diretto come l’Asiago. Il coach Lampert guida una compagine senza punte di eccellenza, ma anche priva di punti deboli in un gruppo, che fa dell’equilibrio la sua dote migliore.



TUTTE LE PARTITE - 18° GIORNATA - SABATO 25 NOVEMBRE:

18:00 - HDD SIJ Acroni Jesenice-S.G. Cortina Hafro

19:00 - HC Neumarkt Riwega-HC Fassa Falcons

19:30 - EK Zeller Eisbären-Rittner Buam

19:30 - WSV Sterzing Broncos Weihenstephan-EHC Alge Elastic Lustenau

20:00 - HC Pustertal Wölfe-EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel

20:30 - HC Gherdeina valgardena.it-EC KAC II

