Giovedì 23 febbraio alle 20.30 l'Hockey Asiago ospiterà gli sloveni dell'HDD Sij Acroni Jesenice per il campionato AHL (Alps Hockey League) presso il Pala Hodegart di Asiago in via Stazione. Una nuova sfida per i giallorossi per tutti i tifosi e gli appassionati di hockey sul ghiaccio.

ELENCO SPORT