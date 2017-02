Alps Hockey League: Asiago al Pala Hodegart contro il Lustenau

Sabato 18 febbraio alle 20.30 è in programma l'appuntamento al Palaghiaccio Odegart di Asiago in via della Stazione con la partita valida per il campionato AHL (Alps Hockey League) tra l'Asiago Hockey e l'EHC Alge Elastic Lustenau. Dopo la doppia sconfitta contro il Val Pusteria e lo Jesenice gli altopianesi sono in cerca di riscatto con la formazione austriaca del Lustenau, che segue i giallorossi in classifica con due punti in meno ma una partita disputata in più. Non ancora sciolto il dubbio Scandella la rosa a disposizione di Barrasso sarà la stessa della trasferta in terra slovena. L’obiettivo non può essere che quello dei 3 punti, per non perdere contatto con il Brunico e provare a guadagnare una terza posizione quanto mai preziosa in vista dei play off. Gli stellati non sembrano aver ritrovato il ritmo e la concretezza, apparentemente smarrite durante la pausa per la nazionale, che gli avevano permesso di vincere 3 partite su 4 nel Master Round e perdere solo all’overtime in casa dei Campioni d’Italia. Sintomatico è che il Top Scorer dopo 6 partite sia D. Sullivan, di professione difensore. Il Lustenau ha disputato un girone di ritorno con luci ed ombre, capace di sconfiggere lo Jesenice ma anche di perdere il doppio confronto con il Feldkirch. Gli austriaci non hanno alternativa che vincere se vogliono confermare il quarto posto, che occupavano alla fine della regular season e che al momento è invece ad appannaggio della Migross. Un nuova sfida ad alta tensione per il team di coach Tom Barrasso, che saprà emozionare ancora gli appassionati di hockey ghiaccio per una notte da leoni. Diretta in streaming su: www.asiagohockey.it/news.aspx?idNews=2220.

Le altre partite del Master Round:

18.30. Rittner Buam-HDD SIJ Acroni Jesenice

19.30: HC Pustertal Wölfe-FBI VEU Feldkirch

ELENCO SPORT