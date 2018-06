Alpiniadi a Bassano, quattro giorni di festa e sport : tutto il programma

La 2ª edizione delle Alpiniadi estive sarà disputata dal 7 al 10 giugno nel territorio della Sezione di Bassano del Grappa. Gli atleti si confronteranno in 4 discipline: il duathlon a Enego l’8 giugno (proposto per la prima volta con l’accoppiata mountain bike e tiro con carabina), la marcia di regolarità a Possagno il 9 giugno, la corsa in montagna individuale a Bassano (l’8 giugno) e quella a staffetta, a Breganze il 10 giugno.

Fitto e ricco di appuntamenti collaterali il programma che prenderà avvio con la cerimonia di apertura a Bassano del Grappa il 7 giugno alle ore 17

IL PROGRAMMA

GIOVEDI 7 GIUGNO CERIMONIA APERTURA MANIFESTAZIONE