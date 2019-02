Allenamento collettivo sui sentieri della Cronoretrone

Nuova “location” per gli allenamenti collettivi di “Speciale Corrixvicenza” .



Domenica 24 febbraio, il punto di partenza sarà il piazzale antistante la scuola media “A. Loschi” di via D. Carta (zona Ferrovieri – ingresso del Parco Retrone).



L'iniziativa è rivolta a tutti, da chi cammina a chi corre ad andature più veloci.



Saranno creati gruppi con ritmi diversi e su percorsi di diversa lunghezza.





Il ritrovo è fissato alle ore 8.45 presso il piazzale della scuola.





Sarà allestito un posto di ristoro ed i vari gruppi possono usufruirne sia durante il transito, che alla fine dell'allenamento.



Ottimo allenamento in vista della CRONORETRONE e possibilità, per chi cammina, di percorrere alcuni tratti della passeggiata CORRIRETRONE, manifestazioni in programma domenica 24 marzo, una settimana dopo la StrAVicenza10.