Alla scoperta di Vicenza e Castelli Romeo e Giulietta a "Sereno Variabile" su Rai 2

Sabato 25 novembre alle 17.05 su Rai 2 verrà trasmesso il programma "Sereno Variabile" alla scoperta di Vicenza nella nuova puntata con Giovanni Muciaccia per svelare segreti e leggende del capoluogo berico. A seguire l'altro conduttore Osvaldo Bevilacqua visiterà i Castelli di Romeo e Giulietta a Montecchio Maggiore, che sembrano raccontare la vera storia dei due amanti narrati da Shakespeare. Le riprese sono state realizzate con l’assistenza del consorzio “Vicenza è” e grazie alla collaborazione dell’assessorato comunale alla crescita del comune di Vicenza.

VICENZA E LE SUE MERAVIGLIE. Giovanni Muciaccia condurrà il pubblico nella città dell’oro e di Andrea di Pietro della Gondola, meglio conosciuto come il Palladio con immagini della Basilica Palladiana, il luogo civico simbolo della città che, nel corso dei secoli, ha ospitato imperatori, papi, re ma anche partite di pallacanestro e, addirittura, una battuta di caccia. Poi la Pinacoteca di Palazzo Chiericati, uno dei più grandi musei civici italiani, che ospita ben 70 mila opere. Si conosceranno la vera ricetta del baccalà vicentino, incontrando la sua Confraternita, che ne protegge e diffonde il nome. Non mancherà il tessuto imprenditoriale grazie al “passaggio di testimone” di padre in figlio, come accaduto per la Pasticceria Venezia, la Cappelleria Palladio, l'Oreficeria Vettori e la stamperia d'arte Busato. Infine si potranno vedere immagini del Palladio Museum con i modelli dei palazzi e delle ville del capoluogo, e il Museo del Gioiello con il laboratorio di oreficeria di Daniela Vettori.

CASTELLI DI ROMEO E GIULIETTA. Nella seconda parte della trasmissione Osvaldo Bevilacqua porterà gli spettattori a conoscere i Castelli di Romeo e Giulietta a Montecchio Maggiore.



SERENO VARIABILE. Nasce da un'idea di Osvaldo Bevilacqua, che conduce il programma insiema a Giovanni Muciaccia. È un programma scritto da Osvaldo Bevilacqua, Davide Fiorani, Giuseppe Gennaro, Danilo Grossi a cura di Gianluca Falessi. Produttore esecutivo: Alessandra Badioli. Capo progetto: Veronica Vetrulli. Regia: Lucio F. Nicolini.

