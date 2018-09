Alla Scoperta Di Palladio: Visita Guidata Notturna

Visita guidata serale a Vicenza



Il ritrovo è alle ore 20.45 davanti al Despar di via Roma (via Roma 1 Vicenza)



Passeggiata serale alla scoperta di questa bellissima città

Quota adulti 10euro ragazzi 6\18 anni 5euro

Inizio visita ore 21.00



Prenotazione obbligatoria affrescoeuganeo@gmail.com oppure 3428587830



Affacciata su di un teatro naturale costituito dalle Prealpi venete e cullata com'è dai Colli Berici; Vicenza è una città ammirata per la sua posizione, per la sua storia, è rinomata per le sue tradizioni artigianali ma anche per il suo cibo ed il suo buon vino...

Le sue splendide ville sparse per tutto la provincia, i suoi prestigiosi palazzi principalmente progettati dal famoso architetto Andrea Palladio rendono Vicenza una delle città d'arte più affascinante d'Italia famosa. Venite a scoprirla con noi...



