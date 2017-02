In occasione del Carnevale, domenica 26 febbraio alle 14. gli Amici di Villa Gazzetta organizzano un'escursione alla scoperta di Lovertino di Albettone con un percorso collinare insieme alla guida Alessandro Negretto. A fine passeggiata ristoro finale offerto dalla Pro Loco Albettone. Ritrovo alla chiesa parrocchiale di Lovertino in via San Vito 39. Si consiglia un'abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica. Durata: 3 ore. Sarà richiesto un contributo per la copertura assicurativa. Per maggiori informazioni: www.amicidivillagazzetta.it - info@amicidivillagazzetta.it - 349.4463076.

