Alla scoperta della Calà del Sasso a Valstagna con Guide Altopiano

Domenica 9 aprile alle 9 le Guide Altopiano organizzano l'escursione guidata "Calà del Sasso: L'Antica Via di Comunicazione" a Valstagna. Calà del Sasso e i suoi 4444 scalini venne costruita alla fine del 1300 come via di comunicazione per il trasporto di legname verso il paese di Valstagna: poi il materiale sarebbe arrivato a Venezia lungo il canale del Brenta. Ritrovo e partenza dal Bar Alla Vecchia Stazione di Asiago alle 8.30 o dal centro di Valstagna alle 9.30. Gli accompagnatori sono abilitate guide escursionistiche (Aigae) e guide di media montagna (Guide Alpine). Difficoltà impegnativa con un dislivello di 700 metri. Spostamento con mezzi propri fino a Valstagna per chi provenisse da Asiago. Abbigliamento richiesto: pantaloni lunghi, pile, k-way, felpa , berretto, guanti, occhiali da sole. Costo escursione: 15 euro per gli adulti e 5 euro per i ragazzi under 15. Prenotazione obbligatoria entro le 18 di sabato 29 ottobre. Info per prenotazioni: info@guidealtopiano.com - 340.7347864.

(nella foto un'immagine suggestiva della Calà del Sasso in salita)

ELENCO ESCURSIONI

Gallery