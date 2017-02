Alla scoperta del roller derby con le "anguane" al Pattinodromo di Vicenza

Lunedì 20 febbraio dalle 21 alle 23 "The Anguanas Vicenza Roller Derby" organizzano l'evento "The Fresh Meat Night" al Pattinodromo di Vicenza in viale Ferrarin 67. per cercare nuove pattinatrici in erba da inserire nel proprio organico. Un occasione da non perdere per provare a pattinare insieme alle mitiche "anguane" e conoscere il roller derby, uno sport di contatto sui pattini a rotelle (quad), in cui due squadre di pattinatori si affrontano su di una pista ellittica (track). Chi dovesse essere interessato può presentarsi con un abbigliamento sportivo e i pattini quad o in linea. Partecipazione libera.

