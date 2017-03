Alla scoperta de "La Via Crucis" alla Pieve di Chiampo

Sabato 8 aprile alle 15.45 la Pro Loco Arzignano in collaborazione con l'amministrazione comunale organizza l'escursione a "La Via Crucis" presso il complesso della Pieve di Chiampo nell'ambito delle iniziative "Vivi la Tua Terra 2017". Il ritrovo sarà direttamente nel piazzale della Pieve in via Pieve vicino al Santuario di Chiampo. L'ingegner Ferruccio Zecchin, autore del libro "La Via Crucis" (presentato venerdì 7 aprile alla Biblioteca Civica Bedeschi di Arzignano), sarà la speciale guida nel percorso della sacra rappresentazione. Partecipazione libera e gratuita.

ELENCO ESCURSIONI