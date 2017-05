"Alla Ricerca delle Orchidee Spontanee sui Colli Berici" a Sossano

In occasione della Festa della Mamma, domenica 14 maggio gli "Amici di Villa Gazzetta" organizzano a Sossano l'escursione alla scoperta delle orchidee spontanee sui Colli Berici insieme all'esperto Francesco Matera. Partenza alle ore 8.45 dal parcheggio del municipio di Sossano in via Roma. Per informazioni: 349.4463076 - info@amicidivillagazzetta.it - www.amicidivillagazzetta.it. In caso di maltempo l'escursione verrà rinviata.

PROGRAMMA: l'itinerario prevede il passaggio per il "Sentiero delle Orchidee del Monte Cistorello" per osservare le orchidee e ammirare gli scorci paesaggistici dei Colli Berici a Riveselle e Monte Cistorello. Alle 9.30 è previsto l'inizio della camminata dalla Corte Dalla Rosa al Cistorello. La durata dell'escursione sarà di 4 ore e mezzo con un dislivello di 300 metri. Si dovranno portare scarpe da trekking, k-way, abbigliamento sportivo e acqua o generi di conforto.

ISCRIZIONI: obbligatorie e gratuite. Saranno gradite anche le pre-iscrizioni presso lo stand della Pro Loco Sossano durante "Sossano in Fiore" per domenica 7 maggio.

