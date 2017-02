"Alla Ricerca della Felicità" a Montecchio Maggiore

Immagina per un momento che quasi tutto ciò che credi su come raggiungere la felicità sia in realtà inesatto o falso. E se invece fossero proprio i nostri sforzi per trovare la felicità ad impedirci di ottenerla? Ci affidiamo spesso a convinzioni a proposito della felicità, idee accettate solamente perchè "tutti sanno che è così". Ciò che proponiamo in questo corso è di far conoscere ad ognuno la propria "trappola della felicità" e, cosa ancor più importante, come affrontarla ed imparare ad uscirne per essere veramente felici! Insegnanti: Greta Maria Sinico, psicologa psicoterapeuta; Ego Cenghialta, psicologo e psicoterapeuta in formazione. Durata: 6 incontri da 2,5 ore Quando: lunedì sera, dal 13 marzo, alle ore 20.30. Ulitmo incontro sabato 15 aprile, ore 9.00. Per iscriversi è possibile compilare il modulo online sul sito dell'InformaGiovani http://www.infogiomm.it/ oppure contattare l'InformaGiovani di Montecchio Maggiore al numero 0444 490934 o alla mail infogiomm@interplanet.it.

