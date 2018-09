Alla Ricerca Della Casa Rupestre: escursione in bici sui Colli Berici

Bike for Life e 111 Bicycles Store organizzano un giro in mtb sui colli Berici.

Ritrovo Sabato 15 alle ore 14.30 di fronte al negozio 111 Bicycles Store in viale San Lazzaro 25 a Vicenza.

Il punto più lontano che toccheremo sarà Zovencedo dove ci sarà la possibilità di vedere la famosa casa rupestre costruita all'interno di una ex cava.



Il giro sarà di media difficoltà faremo all'incirca 40 km con 900m di dislivello



Chi vorrà partecipare segni, partecipo qui sull'evento e avvisi con un semplice messaggio René al 3923471200 o mandi una mail a info.bikeforlife@gmail.com



Possibilità di noleggio di e-bike presso il negozio di ritrovo su prenotazione previo disponibilità



Buone pedalate a tutti vi aspettiamo sabato



Lo staff

Bike for Life