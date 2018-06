All you can eat del gelato alla gelateria tradizionale Ciokkolatte

Venerdì 15 Giugno, in Corso Fogazzaro 13 a Vicenza, per festeggiare l’arrivo dell’Estate, la gelateria Ciokkolatte ha organizzato l’evento dell’estate, con una serata dedicata all’All You Can Eat del Gelato

Acquistando lo speciale braccialetto sarà possibile mangiare, dalle ore 20.30 alle ore 00.30, tutto il gelato che si vuole

Regolamento

fino al 13 Giugno si può comprare in prevendita nella gelateria in Piazza dei Signori il Bracciale Ciokkolatte a soli 5 Euro

(il 14 e il 15 Giugno, per i ritardatari e gli indecisi il bracciale costerà 8 euro)

Il 15 Giugno, dalle ore 20.00 fino alle ore 00.30 (e fino ad esaurimento scorte) si può mangiare tutte le coppette ( o i coni) medi che si vuole, basta avere al polso il bracciale e fare ogni volta la fila dopo aver preso un gelato

IL GELATO DEI MONDIALI 2018

