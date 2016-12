"Alimentazione Militare nella Grande Guerra": aperitivo-incontro al Museo Le Carceri di Asiago

Sabato 7 gennaio 2017 alle ore 17 è in programma il secondo appuntamento del ciclo "Aperitivi al Museo" presso il Museo "Le Carceri" di Asiago in via Benedetto Cairoli 13, che avrà come tema: "Alimentazione Militare nella Grande Guerra" a cura di Romeo Covolo. Sarà un ottimo modo per approfondire la propria conoscenze su questo argomento tra assaggi e aperitivi. L'evento fa parte delle iniziative organizzate in occasione della mostra temporanea "Un’arte senza tempo La cucina e le sue tradizioni nelle stampe antiche dal XVI al XIX secolo", dedicata alla cucina e alle sue tradizioni nella rappresentazione incisoria. Costo con degustazione e ingresso alla mostra: 6 euro.

ELENCO APERITIVI