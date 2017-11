Gli Amici del 5° Piano in collaborazione con l’Oncologia dell’Ospedale San Bortolo e il dr. Giuseppe Aprile, con il patrocinio del Comune di Vicenza e il supporto del Museo Naturalistico Archeologico, presentano “Alimentazione e Tumore. Prima e dopo la malattia”, la seconda conferenza dedicata al delicato e attualissimo tema dell’alimentazione in ambito oncologico, la settima del progetto denominato Legumi&Legami.

Il 4 novembre dalle ore 16 la splendida cornice del Palazzo delle Opere Sociali, in Piazza Duomo a Vicenza, ospiterà l’atteso appuntamento con il dr. Renato Giaretta, introdotto dal Dr. Giuseppe Aprile, Direttore della UOC Oncologia Vicenza e Coordinatore del Polo Oncologico Provinciale. Sempre più, oggi, si parla di alimentazione e, nello specifico, di alimentazione usata come possibilità preventiva e di supporto rispetto ad alcune patologie: ecco l’idea di attivare un servizio di consulenza nutrizionale all’interno del Dipartimento di Oncologia di Vicenza, attivo un giorno a settimana e aperto gratuitamente sia a pazienti in trattamento attivo che in follow-up. L’obiettivo è quello di aiutare il paziente oncologico, fornendo indicazioni e consigli nutrizionali calibrati sulle esigenze del singolo.

L’ambulatorio sarà gestito dal dr. Giaretta - da sempre attivo sul tema del rapporto tra nutrizione ed oncologia - in collaborazione con la dr.ssa Laura Nicoletti - dirigente medico - e il personale infermieristico dell’Oncologia. L’intero progetto sarà finanziato dagli Amici del 5° Piano grazie ai fondi ricavati dall’evento dello scorso ottobre “Chef per Bene” e da altre donazioni. Il Gruppo degli Amici si pone l’obiettivo di sostenere i malati oncologici, gli ex malati e i loro familiari attraverso il loro coinvolgimento in attività legate alla cultura, al benessere, all’alimentazione e alla promozione dei diritti del malato. “Questa iniziativa, nata in collaborazione con la Unità Operativa di Oncologia, mostra tutta la nostra energia unita a quella di sostenitori e amici. E’ grazie al loro aiuto e alle loro donazioni che i nostri progetti diventano realtà” raccontano i membri attivissimi del gruppo Amici del 5° Piano.

Al termine dell’incontro seguirà un aperitivo a tema realizzato dallo chef Nicola Portinari da anni alla guida del ristorante “La Peca”, due stelle Michelin. Alimentazione corretta ed alta ristorazione rappresentano un binomio vincente per la sensibilizzazione dei cittadini in tema di nutrizione sana: sono sempre di più, infatti, gli chef stellati che decidono di collaborare con gli ospedali e personalizzare i menù per i pazienti, in particolare quelli oncologici.

L’evento è aperto al pubblico, fino ad esaurimento dei posti. Si consiglia la prenotazione:

amicidelquintopiano@gmail.com tel. 335 531 3094