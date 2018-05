"Alice nell'attesa del divenire" - Spettacolo di danza acrobatica

Attesa e Noia: sono parole che spesso identifichiamo con il vuoto, con il nulla. Quel momento di pausa che non siamo disposti ad accettare ma che con una certa insofferenza cerchiamo di riempire a tutti i costi.



E' in quell'attesa però che si annidano sogni, immaginazione e speranze. E' anche dal momento di noia che scaturisce la scoperta di un mondo interiore fatto di creatività, fantasia ma anche di paure e insicurezze; tappe fondamentali per il divenire di ogni individuo.



Ed ecco che ispirati dalle avventure di Alice nel paese delle meraviglie e Attraverso lo specchio di L. Carrol, i Kilim Lab ripercorrono un viaggio vorticoso, accompagnando la protagonista verso lo sviluppo di una propria consapevolezza. Alice che si riconosce e diventa grande attraverso la scoperta di sé.



Il progetto Kilim nasce 20 anni fa dal Gruppo Sportivo Audace con l'intento di dare nuove possibilità di ricerca del movimento ai propri ginnasti. Oggi i KIlim Lab sono ex atleti di ginnastica artistica e ritmica che hanno voluto coltivare le abilità sviluppate in tanti anni di allenamento, sperimentandole con nuove qualità e modalità interpretative. Un movimento che si avvicina perciò alla danza e che grazie ad essa, trasforma il gesto atletico in gesto artistico.



Partecipano attivamente a questa produzione anche il Corso Avanzato Blu di Ginnastica ritmica e il Corso amatoriale Senior e Junior ginnastica artistica e ritmica del Gruppo Sportivo Audace.



Ingresso Offerta Libera