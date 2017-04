"Albettone For I.O.V.": 10 Miglia della Solidarietà con Passeggiata del Sorriso

In occasione di Pasquetta, lunedì 17 aprile alle 9.30 è in programma l'evento podistico "Albettone For I.O.V. 10 Miglia della Solidarietà corsa competitiva di 10 miglia (16,093 chilometri) su un tracciato asfaltato e sterrato con un dislivello di circa 250 metri insieme alla Passeggiata del Sorriso. Partenza e arrivo a Villa Negri ad Albettone in via De Salvi. All'arrivo ristoro con stand gastronomico oltre ad un mercatino di prodotti locali e biologici. L'evento sportivo è organizzato da "Vicenza Marathon" in collaborazione con il comune di Albettone e con il patrocinio dell'IOV Istituto Oncologico Veneto. La gara è riservata solo a 250 atleti agonisti. Quote di iscrizione 10 Miglia: 17 euro per i singoli atleti - 15 euro per società di minimo 10 atleti. Quota di iscrizione passeggiata: 10 euro (compreso piatto di prodotti tipici a pranzo).

Punti di iscrizioni disponibili in Veneto: Tabaccheria "Smoke & More" di Albettone in piazza Umberto I, 40 (334.3377093); "Prink Leografica" di Lonigo in via Zara, 6 (0444.835021); Negozio "IRun" di Vicenza in via Moneta, 204 (0444.964079); Negozio "Sportler" a "Le Piramidi" di Torri di Quartesolo in via Pola, 20 (0444.267133); "Finish Line" di Padova in via G. Bruno, 94 (346.5107130); "Finish Line" di Rovigo in via L. Einaudi 28 - Area Tosi (345.5456106); "Finish Line" di Badia Poliesine (RO) in via Danieli, 60 (0425.51791).

ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI: segreteria@vicenzamarathon.it. Per informazioni: 335.6673311 - 331.7029666 - 366.3570331. Per aggiornamenti pagina facebook Albettone For IOV - La 10 Miglia della Solidarietà.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER LA GARA COMPETITIVA: alla “Albettone for I.O.V. - La 10miglia della Soliderietà” possono partecipare tutti i maggiorenni e di entrambi i sessi, purché tesserati 2017 per un Ente di Promozione Sportiva (Eps) o per la Federazione di Atletica Leggera (Fidal) ed in possesso del certificato medico agonistico in corso di validità riportante esclusivamente la dicitura per atletica leggera.

RITIRO PETTORALI: solo lunedì 17 aprile (giorno della gara), dalle 8:30 alle ore 9:30 sul luogo della partenza.

CRONOMETRAGGIO E TEMPI MASSIMI DI PERCORRENZA: il servizio di cronometraggio è affidato a Tds che fornirà sul proprio sito oltre ai tempi anche il diploma di ogni arrivato al traguardo. Tempo massimo per raggiungere il traguardo 2h15’ dallo start.

RISTORI: sono previsti 2 ristori lungo il percorso e 1 all’arrivo con liquidi e solidi, più il piatto tipico di prodotti locali. Ci sarà un ristoro apposito per la passeggiata.

DIRITTI DEGLI ISCRITTI ALLA GARA: ogni iscritto che abbia versato la quota e firmato il modulo ha diritto a pettorale, cronometraggio con chip, diploma, ristori, foto arrivo, gadget tecnico, assicurazione, assistenza, docce, custodia borse e buono per il piatto tipico di prodotti locali.

PREMI SINGOLI E DI SOCIETA’: tra i singoli verranno premiati i primi 3 atleti maschili e femminili assoluti più i primi 3 di ogni categoria e di entrambi i sessi (escludendo gli assoluti) con il seguente criterio: dai 18 ai 34 anni; dai 35 ai 44 anni; dai 45 ai 54 anni; dai 55 e oltre. Verrà premiato anche il primo atleta (uomo e donna) nato e residente ad Albettone. I premi individuali saranno 32. Verranno inoltre premiate anche le 3 società più veloci al traguardo con un minimo di 5 atleti. I premi non sono in denaro, ma sotto forma di buono, prodotto o servizio. Premiazioni ore 12.15.

ELENCO SPORT