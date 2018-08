Alba in malga sull'Altopiano

Vedere sorgere il sole in una delle località più belle dell’Altopiano, per noi un’emozione che resterà a lungo nella memoria. Per altri routine: i malghesi! Per una volta allora visto che siamo svegli li aiuteremo a mungere il latte!



Ottima colazione di ricompensa!



Difficoltà: 1 su una scala da 1 (facile) a 5 (impegnativo).



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

al 3471836825 o scrivendo a info@asiagoguide.com



Ritrovo: ore 6.00 presso Malga Larici di Sotto, Località larici, Altopiano di Asiago



Costi: 15 euro adulti, 10 euro ragazzi tra i 15 e 5 anni.

Comprensivi di visita guidata, mungitura e colazione.



Necessari scarponcini da trekking, acqua per tutta la durata dell'escursione, vestiario adatto al clima della montagna ( potrebbero essere pochi gradi sopra zero).

NB: maggiori informazioni alla prenotazione!