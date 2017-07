"Alba in Malga" a Larici di Sotto nell'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTNO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Domenica 30 luglio alle 5.30 "Asiago Guide" propone l'escursione "Alba in Malga" per vedere sorgere il sole in una delle località più belle dell’Altopiano dei Sette Comuni. Ritrovo a Malga Larici di Sotto con colazione dopo avre visto mungere il latte dai malgari del posto. Durata dell’escursione: 3 ore. Difficoltà: facile. Prenotazione obbligatoria: 3462379118 - 3471836825 info@asiagoguide.com. Costo: 15 euro guida + colazione - 5 euro ragazzi under 15.

ELENCO ESCURSIONI