Aladino e la lampada meravigliosa: il musical a Valdagno

Sabato 9 Novembre Ore 21.00

Domenica 10 Novembre Ore 15.00 e Ore 18.00

Teatro Super di Valdagno (VI)



La Compagnia del Villaggio torna al Teatro Super di Valdagno con il suo ultimo spettacolo ALADINO E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA – IL MUSICAL.



Musiche, Liriche e Soggetto di Antonio Lanzillotti e Luca Lovato

Coreografie di Matteo Perin

Costumi di Federica Di Maria, Gianna Peron e Paola De Torni

Regia di Luca Lovato



Un Musical per tutta la famiglia che riprende e rivisita la favola di Aladino con nuove e divertenti musiche originali.

Il protagonista, capace di vedere oltre alle apparenze, si innamora di una principessa viziata ed egoista che grazie a lui capirà l’importanza della generosità e dell’amore incondizionato per il prossimo. Uno stregone malvagio, un Genio sopra le righe e altri personaggi sorprendenti saranno i condottieri di uno spettacolo scoppiettante ispirato a Le mille e una notte.



PREZZI:



INTERO POLTRONISSIMA: 29,00€ (24,00€ + 5,00€ d.p.)

RIDOTTO POLTRONISSIMA: 26,00€ (21,00€ + 5,00€ d.p.)



INTERO POLTRONA: 26,00€ (22,00€ + 4,00€ d.p.)

RIDOTTO POLTRONA: 23,00€ (19,00€ + 4,00€ d.p.)



INTERO PRIMA GALLERIA: 26,00€ (22,00€ + 4,00€ d.p.)

RIDOTTO PRIMA GALLERIA: 23,00€ (19,00€ + 4,00€ d.p.)



INTERO SECONDA GALLERIA: 23,00€ (20,00€ + 3,00€ d.p.)

RIDOTTO SECONDA GALLERIA: 20,00€ (17,00€ + 3,00€ d.p.)



Si avvisa la gentile clientela che il biglietto ridotto, in tutti i settori, è da intendersi PER BAMBINI SOTTO I 10 ANNI (Compiuto il decimo anno di età, Biglietto Intero).



Acquisti da Call Center (Tel. 199 20 80 02) oppure

Prenotazioni Telefoniche (Tel. 342 64 12 092 oppure Tel. 0445 40 19 09):

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10.00 alle 21.00. Il Call Center vende SOLO biglietti Interi Poltronissima.

Prenotazioni Telefoniche da Mercoledì a Domenica dalle 16.00 alle 20.00.

Le prenotazioni telefoniche ai numeri di telefono Tel. 342 64 12 092 oppure Tel. 0445 40 19 09 consentono tutti i biglietti e tariffe previste, prevedono il supplemento di 1,00€ su ciascun biglietto prenotato.



PROMO FAMILY: minimo 3, massimo 5 della stessa famiglia.

Valida SOLO previo compilazione Voucher sconto che trovate sul sito www.progettoeventi.it e biglietti acquistati SOLO presso la biglietteria del Teatro, in prevendita.