al ritmo della natura - m'illumino di meno 2019

Venerdì 1 marzo 2019 Cooperativa Margherita aderirà alla quindicesima edizione di "M'illumino di meno", giornata di risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione "Caterpillar" di Radio2.



Dalle ore 17:00 le luci si spegneranno nel Comune, in biblioteca, negli esercizi commerciali e nelle case dei bambini del Pedibus.



Alle ore 20:00 nel salone sottetetto di Palazzo Ruffini, via S. Gaetano a Sandrigo, avrà luogo l'evento "Al ritmo della natura".



Una serata di riflessione e condivisione sui cambiamenti climatici che stanno interessando il nostro pianeta e, in modo specifico, il nostro territorio. Assieme al sig. Luca Alfonsini, presidente dell'Associazione MeteoTriveneto, ne capiremo le cause, parleremo delle possibili azioni da mettre in atto e vedremo quale futuro e quali prospettive ci attendono. Durante la serata ci saranno degli intermezzi musicali con i musicisti Paolo Sperotto e Paolo Fiorenzato, accompagnati dalla voce di Elisa Sperotto.



Si concluderà con un momento di tisane durante il quale potremmo continuare a conversare, a riflettere, a condividere.



La serata è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Sandrigo, UP Sandrigo, Associazione MeteoTriveneto, Associazione ViviSandrigo, Associazione Commercianti di Sandrigo, Parrocchia di Sandrigo, Comitato Biblioteca, Comitato Genitori di Sandrigo I.C., Istituto Comprensivo G. Zanella e Pedibus.