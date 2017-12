Al Chiaro di Luna tra i boschi dell'Altopiano di Asiago con cena in rifugio

ESCURSIONI WEEKEND NEL VICENTINO

Sabato 9 dicembre alle 17 Cooperativa Biosphaera organizza una suggestiva escursione notturna Al Chiaro di Luna tra i boschi dell'Altopiano di Asiago con cena in rufugio.

Itinerario: Val Magnaboschi a Cesuna di Roana in direzione Monte Zovetto attraverso il Prà Peluco fino a raggiungere Busa Carriola.

Dopo il menù a base di prodotti tipici al Rifugio Bar Alpino in località Pozza del Favero a Caltrano, rientro su facile strada sterrata fino al parcheggio auto. Indicata anche per famiglie e per bambini/ragazzi dagli 8 anni in sù.

Cena: 16 euro adulti - 10 euro bambini. Escursione: 12 euro.

Infoline per prenotazioni: 347.7633710 Biosphaera - 0444.1497097 Rifugio Bar Alpino

