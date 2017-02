"Aiutateci ad Aiutarli" con ENPA al "Carrefour" di Thiene

Giovedì 16 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19 i volontari di ENPA Thiene-Schio saranno presenti al centro commerciale "Carrefour" di Thiene in via del Terziario 2 con due interessanti appuntamenti per l'iniziativa "Aiutateci ad Aiutarli". Dalle 11 Claudia della toelettatura "Milobau" di Zanè sarà a disposizione per consigli individuali su come tenere puliti e ordinati i nostri piccoli amici. Alle 16 Egle sarà a disposizione dei bambini, che vorranno costruire e colorare la loro maschera di carnevale a forma di animale. All'entrata principale si potrà trovare per due settimane il cestone per la raccolta di cibo e oggetti utili per cani/gatti/tartarughe/conigli/cavie etc. Anche un piccolo aiuto per loro può fare la differenza. Partecipazione libera e gratuita.

