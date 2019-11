Agrupación Señor Serrano:“BIRDIE” al Teatro Astra

Una tra le compagnie più innovative della scena internazionale, Leone d’Argento alla Biennale di Venezia 2015: tornano sul palcoscenico del Teatro Astra di Vicenza i catalani Agrupación Señor Serrano con la prima regionale di “BIRDIE”, vincitore del Premio dei Critici di Barcellona 2016 come Miglior spettacolo di nuove tendenze e del Premio Butaca 2017 – Nuove drammaturgie. Uno spettacolo multimediale popolato di live-video, di oggetti, degli uccelli di Hitchcock, di 2000 animali in miniatura, e poi di guerre, contrabbandieri, una migrazione di massa e tre attori, per una riflessione su una società a due velocità, in cui un divario incolmabile separa mondi confinanti.

Due miraggi. In uno: guerre, siccità, deforestazioni, povertà, inquinamento, sfruttamento del lavoro, instabilità politica, persecuzioni, deportazione forzata, Nell’altro: supermercati, strade sicure, famiglia, stabilità, servizi sanitari, libertà, lavoro retribuito, rispetto dei diritti, benessere, riciclaggio, energie rinnovabili. Tra di loro, stormi di uccelli. Migliaia di uccelli migratori in movimento incessante, che costantemente tracciano forme impossibili nel cielo. E oltre, pianeti, asteroidi, materie prime, galassie, sangue, cellule, armi, atomi, elettroni, pubblicità, quark, ideologia, paura, spreco, speranza. Vita. Nulla nel cosmo è quieto. L’immobilità è una chimera. L’unica cosa che c’è è il movimento.



