Agosto a Malga Foraoro: musica, teatro e buon cibo

Malga Foraoro è posta in una posizione unica in cui si ammira tutta la pianura, offre ristoro per chi passeggia, buon cibo mezzogiorno e sera agli affamati e non manca mai un sorriso e l'acqua gratis per la borraccia.

Malga Foraoro occupa una posizione molto panoramica nelle giornate serene è possibile scorgere distintamente tutti i campanili delle chiese, è a 1500 metri, il nome deriva dal cimbro "fuori dall'orlo", proprio per la peculiarità della sua posizione.

Sito di importanza storica durante la guerra è stata sede del comando operativo del distaccamento Inglese. Sembra che qui siano state fatte addirittura delle osservazioni militari con un pallone aerostatico, all'avanguardia per l'epoca.

SPETTACOLI

3 Agosto - tramonto in Malga Foraoro

La meravigliosa e storica cornice dell’Altipiano di Asiago accoglie la prima edizione della rassegna TEATRO IN MALGA pensata per offrire al pubblico momenti di riflessione, piacevole condivisione e convivialità.

Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu | Teatro in malga 2019

Organizzato da Zelda - compagnia teatrale professionale

lettura di Filippo Tognazzo

musiche e canto di Francesca Gallo

Spettacolo alle ore 19.

MENÙ SU PRENOTAZIONE con prodotti di malga (la consumazione non è obbligatoria)

Malga Foraoro aperitivo del 3 agosto alle ore 18.00 (prima dello spettacolo)

drink di benvenuto offerto dalla malga

spuntino con affettati, formaggi, polenta, dolce, caffè e grappino +1/4 vino > 15 euro

pasti a listino solo su prenotazione

l'ingresso allo spettacolo è a offerta libera e verrà devoluto al progetto #adottaunalbero promosso dalla Coldiretti di Vicenza a sostegno della riforestazione delle aree colpite dall'alluvione dello scorso ottobre.

Non è possibile il pernottamento ed è vietato il campeggio.

15 Agosto - ferragosto

Concerto Valincantà alle ore 14:00

"E' con particolare affetto e ammirazione che dobbiamo guardare e ascoltare un gruppo come i Valincantà. Perche'?

Perchè questo gruppo di musicisti, con la sua musica entusiasmante è mosso prima di tutto dalla passione. Unendo questo spirito a ottima tecnica strumentale, calibratura di suono dell'insieme e composizioni originali, da' un risultato che si fa apprezzare da piccole o grandi folle entusiaste.

I Valincantà, oltre che belli da sentire, sono la colonna sonora di un territorio: l'Alto Vicentino e la Val d'Astico in particolare, con i suoi monti, fiumi e valli. Il loro messaggio, senza mezzi termini mira alla salvaguardia della nostra preziosa identità culturale, ambientale e storica, tutto questo lasciando però una porta sempre aperta anche al forestiero, sia esso di passaggio o nel suo tentativo di integrazione"